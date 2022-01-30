أم ترمي ابنتها في حظيرة الدببة لكن الدب رفض إيذاءها (بالفيديو)

أقدمت امرأة في العاصمة الأوزبكية طشقند على رمي ابنتها إلى حظيرة الدببة في حديقة الحيوان في المدينة، لكن الوحوش رفضت الاعتداء على الطفلة.

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وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة ترمي طفلة صغيرة من فوق الحاجز الحديدي الفاصل بين الزوار وحظيرة الدببة، دون أن يتمكن الزوار من منعها، وفق ما قالت الخدمة الصحفية لحديقة الحيوان عبر قناتها على منصة "تيليغرام".

وأصرت المرأة على إلقاء طفلتها على الرغم من أن الزوار ورجال الأمن حاولوا منعها، ولكنهم فشلوا في هذا الأمر.

والغريب أن أحد الدببة المفترسة رفض الهجوم على الطفلة وإيذائها، واكتفى فقط بالاقتراب منها وشم رائحتها، حتى أنه اقترب منها ببطء وكأنه لا يريد إخافتها، وعندما ابتعد عنها، قام موظفو الحديقة بإلهائه، حتى تمكنوا من الدخول للسياج وإنقاذ الطفلة التي أصيبت بجروح بليغة جراء سقوطها في الحظيرة.

وذكرت وسائل إعلام أن الحديقة أخذت على عاتقها التكاليف المرتبطة بعلاج الطفلة، فيما فتحت السلطات المعنية ملفا جنائيا ضمن إطار التحقيق في الحادث.

المصدر: وسائل إعلام