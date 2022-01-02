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الولايات المتحدة.. دببة صغيرة تقتحم سيارة وتلهو بداخلها (فيديو)

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الولايات المتحدة.. دببة صغيرة تقتحم سيارة وتلهو بداخلها (فيديو)
AP Anjum Naveed
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وثق فيديو انتشر بشكل كبير على المواقع الإلكترونية اقتحام دببة صغار سيارة كانت متوقفة في إحدى أزقة مدينة سيررا مادري بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأخذت تلهو بداخلها.

وتمكنت الدببة من اقتحام السيارة وحبس نفسها داخلها لعدة دقائق، وبعدها بلحظات ظهرت سيارة شرطة واقتربت من الدببة، لكنها لم تتمكن من إبعادها.

وأظهر الفيديو الدببة وهي تشعل أضواء السيارة وتطلق الأبواق، وسط استغراب سكان المنطقة.

وتم إخراج الدببة من السيارة ولم شملها مع أمها، حسب ما أفادت مواقع إخبارية أمريكية محلية.

المصدر: NowThis

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