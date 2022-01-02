الولايات المتحدة.. دببة صغيرة تقتحم سيارة وتلهو بداخلها (فيديو)

وثق فيديو انتشر بشكل كبير على المواقع الإلكترونية اقتحام دببة صغار سيارة كانت متوقفة في إحدى أزقة مدينة سيررا مادري بولاية كاليفورنيا الأمريكية وأخذت تلهو بداخلها.

وتمكنت الدببة من اقتحام السيارة وحبس نفسها داخلها لعدة دقائق، وبعدها بلحظات ظهرت سيارة شرطة واقتربت من الدببة، لكنها لم تتمكن من إبعادها.

وأظهر الفيديو الدببة وهي تشعل أضواء السيارة وتطلق الأبواق، وسط استغراب سكان المنطقة.

These bear cubs managed to break into—& lock themselves inside of—a parked car in Sierra Madre, CA. While stuck inside, the cubs turned on the hazard lights & honked the car horn. Authorities were eventually able to let the cubs out of the car & reunite them with their mama bear. pic.twitter.com/qUY5RrcWcr — NowThis (@nowthisnews) January 1, 2022

وتم إخراج الدببة من السيارة ولم شملها مع أمها، حسب ما أفادت مواقع إخبارية أمريكية محلية.

المصدر: NowThis