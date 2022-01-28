شاهد.. المصري أبو هشيمة يخطف الأنظار مع كريستيانو رونالدو

نشر النائب في مجلس الشيوخ المصري أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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وظهر أحمد أبو هشيمة في الصورة بصحبة اللاعب كريستيانو رونالدو من الجيم مما أثار إعجاب الجمهور.

وكان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، يرافق النجم كريستيانو رونالدو وأسرته، في قضاء عطلتهم الصيفية بشواطئ "فورمونتيرا – إبيزا" بإسبانيا.

ولاحقت خلال هذا الوقت رجل الأعمال المصري عدة شائعات حول زواجه من كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي.

المصدر: RT