مصر.. الكشف عن تفاصيل الصفقة بين أحمد عز وأحمد أبو هشيمة (صورة)

كشفت البورصة المصرية عن تنفيذ صفقة بيع حصة رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، بشركة حديد المصريين، لصالح شركة عز الدخيلة للصلب.

وفق الإفصاح أبلغت شركة عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، البورصة المصرية، بتنفيذ عملية نقل حصة بنسبة 18% من شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الشريك والمؤسس لشركة أبو هشيمة ستيل، إلى إدارة مشروعات الصلب.

وفي مطلع ديسمبر، أعلن مجلس إدارة شركة عز الدخيلة للحديد والصلب - حديد عز، في بيان للبورصة، استحواذها على 18% من مجموعة حديد المصريين؛ تمثل حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في الشركة، بقيمة 2.5 مليار جنيه، تسدد نقدًا من موارد الشركة، حسب إفصاح للبورصة المصرية، بينما تصل قيمة مجموعة حديد المصريين وفق الصفقة إلى 14.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت المصادر، إن عدم الإعلان الرسمي خلال الفترة الماضية؛ كان لاستكمال المفاوضات النهائية حول قيمة الصفقة، وتفاصيل الاتفاق وطريقة السداد.

وتمتلك مجموعة حديد المصريين 4 مصانع ببني سويف، العين السخنة، الإسكندرية، وبورسعيد، وتنتج ما يقرب من مليون و700 ألف طن حديد، وتعتمد على تقنيات عالمية مُستخدمة وصديقة للبيئة، ومُوفرة للطاقة.

المصدر: القاهرة 24