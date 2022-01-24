تحذيرات من حالة الطقس في مصر ودرجة الحرارة دون الصفر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من حالة الطقس اليوم الإثنين بسبب برودة الجو التي تصل إلى حد الصقيع حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ وتصل إلى 2 درجة تحت الصفر.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس بارد على السواحل الشمالية ويكون شديد البرودة على محافظة مطروح، بارد على كافة الانحاء نهارا، وشديد البرودة لقارس البرودة على كافة الانحاء، ويصل إلى حد الصقيع على مناطق متفرقة من البلاد.

وأكدت أن حالة الطقس التي تشهدها البلاد وتصل للصقيع نتيجة لتعرضها لتيار هواء بارد من أوروبا، حيث تتعرض البلاد لرياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس حيث تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا تصل إلى حد الصقيع.

وأكدت الأرصاد أن موجة الطقس البارد والصقيع تستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى حيث تنخفض درجات الحرارة وتصل إلى 5 تحت الصفر في بعض المناطق، في ذروة البرودة.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم الخروج إلا لحالات الضرورة، حرصا على سلامتهم، بسبب استمرار حالة الطقس السيئ وتقلبات حالة الطقس، تزامنا مع موجة الطقس البارد، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

المصدر: المصري اليوم + القاهرة 24