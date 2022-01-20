الأرصاد المصرية تعلق.. إلى متى ستبقى موجة البرد؟

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن أسباب تعرض البلاد لموجة برد شديدة حيث تسجل درجة الحرارة الصغري على القاهرة 8 درجات وعلى بعض أنحاء البلاد 0 درجة.

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وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن ذلك بسبب تأثير كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا تسيطر على المنطقة بأكملها، كما تنشط الرياح نسبيا على السواحل فتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية منار غانم، إن انخفاض درجات الحرارة مستمر، رغم سطوع أشعة الشمس على أغلب مناطق الجمهورية، لكن الكتل الهوائية المؤثرة على الطقس ما زالت شديدة وقادمة من جنوب شرق أوروبا، إذ من المتوقع أن تكون العظمى في القاهرة 15 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وفي ساعات الليل ستصل إلى 8 درجات.

المصدر: الوطن