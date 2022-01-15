القاهرة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار

أعلنت محافظة القاهرة المصرية، اليوم السبت، عن رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية.

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وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، "وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس"، إذ تتعرض بعض مناطق القاهرة الآن لأمطار خفيفة، مشددا على المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة من رؤساء الأحياء وغيرهم، بـ"التواجد ميدانيا للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور".

وأوضح اللواء خالد عبد العال أنه "يتابع الإجراءات التي اتخذتها كل الأحياء وشركتا مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة، للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار".

وأشار المحافظ إلى "ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة حالات الطوارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة"، لافتا إلى "تنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت، حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط".

وذكر عبد العال أنه "تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، وتخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات المواطنين بأحياء المحافظة عن تراكمات مياه الأمطار، لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة معها".

المصدر: "الوطن"