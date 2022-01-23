طيار سعودي يكشف أسباب عدم تحليق الطائرات فوق مكة المكرمة ويفند التكهنات حول "المجال المغناطيسي"

كشف الطيار السعودي، عبد الله الغامدي، سبب عدم تحليق الطائرات فوق مكة المكرمة، ودحض كل التكهنات المتداولة بأن السبب هو وجود مجال مغناطيسي قوي ونقطة جاذبية عالية .. وغيرها.

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وفي مقطع فيديو نشره على حسابه في "تويتر"، وتداوله عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال عبد الله الغامدي: "هناك سؤال يرد علينا كثيرا أنا وزملائي الناشطين الطيارين في السوشال ميديا، لماذا لا تمر الطائرة من أجواء مكة المكرمة؟ وسبق وإن جاوبنا على هذا السؤال في أكثر من مقطع في اليوتيوب".

وأوضح الغامدي قائلا: "كثير من الناس يستمع إلى أقوال في السوشال ميديا إن هناك مجالا مغناطيسيا عالي التردد، وإن مكة المكرمة نقطة الجاذبية، وصعب بأن أي طير أو أي طائرة أنها تمر من أجواء مكة المكرمة، طبعا هذا الكلام كله عار عن الصحة..هذه كلها مجرد تناقل أخبار غير صحيحة".

وتابع: "السبب كالتالي، تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على أمن وحماية بيت الله الحرام، لذلك وضعت المنطقة في خرائط الطيران يمنع المرور منها، من الأرض إلى ما لا نهاية في السماء، وأي طيار يفتح خارطة السعودية، يعرف أنه ممنوع المرور منها".

وأضاف الطيار السعود سببا آخرا: "مكة المكرمة منطقة جبلية، ومرور الطيران في أجوائها يسبب إزعاجا وصدى..والطائفون والعاكفون في هذا المسجد يحتاجون إلى السكينة والراحة والطمأنينة".

المصدر: RT