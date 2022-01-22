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مقطع فيديو متداول عن "حفرة جهنم" والأحياء العشوائية في محافظة جدة السعودية يثير ضجة كبيرة (فيديو)

مجتمع

مقطع فيديو متداول عن
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر أحياء قديمة (عشوائية) في محافظة جدة، ما أثار ضجة كبيرة.

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وتداول نشطاء مواقع التواصل في "تويتر" مقطع فيديو صور من سيارة تسير على جسر، يوثق أحياء ومنازل قديمة ومبنية بطريقة عشوائية، حيث قال أحد الحسابات التي نشرت الفيديو: "سيتم إزالة أعتى وكر لترويج المخدرات في السعودية..الكبري هذا مات تحته عدد كبير من الشباب السعودي ضحايا الجريمة المنظمة، اسمه "حفرة جهنم" في حي السبيل - باطنيه ومقبره تحته، وعلى كل المخابي التي على جانبيه اتخذته مأوى كارتيلات اليمنيين والصوماليين والتشاديين وهم 95% من غالبية سكانه".

وأعاد الكثير من النشطاء نشر هذا المقطع، إذ علق عليه حساب  فيصل بن تركي بن فيصل قائلا: "تقرير خطير وثريد رائع يصف مناطق لم يكن أحد يتخيلها بهذه الخطورة والمستوى… جدة واجهة عالمية بأماكنها السياحية والتاريخية وثقافية .. شكراً لكل من يعمل لرفعة الوطن و الحفاظ عليه".

كما أعاد الكاتب والمحلل السياسي فيصل ابراهيم الشمري نشر هذا المقطع وقال: "أنا من جدة، وجدة عروس البحر الأحمر جزء مني و من كياني ووجداني..كل ما ذكر في الثرد صحيح ولا يوجد به مبالغات هذه حقيقة يعرفها أهل جدة جميعا. بارك الله في الحكومة السرعة في الهدد..حفنة من الشخصيات و التجار تملك اكثر من 30% من الأراضي زعلانين على سعر السوق 80% من السكان غير سعوديين".

وكانت أمانة جدة قد قالت: "أزالت أمانة جدة 14 مبنى عشوائياً غير مرخص أقيمت تعدياً دون مستمسكات شرعية على أراض حكومية تتجاوز مساحتها 27 ألف متر مربع في "الحرازات" و"مريخ".. ويأتي ذلك ضمن جهود الأمانة في مراقبة الأراضي والتعديات".

المصدر: "واس" + RT

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