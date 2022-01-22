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السعودية..رجل يوثق اعتدائه على مسجد في القصيم خلال صلاة الجمعة (فيديو)

مجتمع

السعودية..رجل يوثق اعتدائه على مسجد في القصيم خلال صلاة الجمعة (فيديو)
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يوثق "اعتداء" شخص على أحد المساجد، قيل إنه في مدينة القصيم.

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وتداول رواد وصفحات إخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر شخص وهو يقطع الكهرباء عن خطيب أحد المساجد خلال صلاة الجمعة، حيث يقوم الشخص بتصوير نفسه وهو يشد مفتاح الكهرباء الخارجي للمسجد اثناء قراءة الإمام في صلاة الجمعة، وهو يقول عن الإمام: "اللهم قوى إيمانه"، فيما ينقطع صوت الإمام من مكبرات الصوت الخارجية.

المصدر: RT

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