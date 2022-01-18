ضحاياه بالمئات.. مالك شركة يبيع حصصا وهمية بمنتجع سياحي في مصر

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على صاحب شركة كان يبيع ضحاياه حصصا في منتجع ساحلي على نظام "التايم شير".

وأوضحت الوزارة أن مالك شركة للخدمات السياحية، وهو محبوس حاليا، أنشأ تلك الشركة المشار في مصر الجديدة بالقاهرة، وبدأ بإيهام ضحاياه في المراكز التجارية، والمراكب السياحية، ومحطات تموين السيارات المختلفة، بأنهم فازوا بجوائز عبر "كوبونات السحب".

وأضافت أنه كان يطلب منهم الحضور إلى مقر الشركة لاستلام الجوائز رخيصة الثمن، ثم يزعم أن شركته متعاقدة مع منتجع في إحدى المدن الساحلية، ويعرض عليهم التعاقد لشراء حصص ملكية في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوعين كل عام بنظام الملكية الجزئية "التايم شير".

وبالاشتراك مع محاسب في الشركة ذاتها تمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء منهم على مبالغ مالية جراء ذلك.

وقالت الوزارة إنه ولدى ضبط المتهم الثاني في مقر الشركة تبين أن بحوزته 22 عقدا وهميا لبيع حصص عقارية بنظام "التايم شير" في بعض المدن الساحلية، إضافة إلى مطبوعات تحوي صور العديد من الهدايا الكهربائية والإلكترونية الوهمية والتي يتم إيهام عملاء الشركة بضرورة دخولهم السحب عليها، إضافة إلى مجلات دعائية والكتالوغات التي تحوي صورا لشواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها في إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد.

وقالت الوزارة إن المتهمين قاما بالنصب والاحتيال على أكثر من 400 شخص واستوليا منهم على مبالغ مالية.

المصدر: RT