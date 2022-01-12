استوحيا الفكرة من أحد الأفلام..لبنانيان يرسلان عبوة وهمية على شكل هدية إلى مواطن لابتزازه (فيديو)

أعلن الأمن اللبناني القبض على مواطنين اثنين استوحيا من أحد الأفلام فكرة إرسال عبوة وهمية على شكل هدية إلى مواطن آخر، وهدداه بتفجيرها ما لم يدفع مبلغ 50 ألف دولار.

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وفي بيان لها، قالت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي اللبناني: "بتاريخ 6 ديسمبر 2021، أقدم شخص مجهول، يضع قبعة على رأسه ويرتدي كمامة وقفازات، على تسليم طرد لأحد المواطنين أمام منزله في محلة الأشرفية، بعدها ورد اتصال للمستلم من قبل شخص مجهول أعلمه خلاله أن الطرد عبارة عن عبوة ناسفة سيتم تفجيرها إذا لم يتم دفع مبلغ 50000 دولار أمريكي".

وأضاف البيان: "على أثر ذلك، أقدم المواطن المذكور على رمي الطرد في مبنى مهجور قرب مكان سكنه دون أن يفتحه، وأبلغ القوى الأمنية بالحادثة، وبنتيجة الكشف على الطرد تبين أنه عبارة عن عبوة وهمية خالية من أي مواد متفجرة".

وتابعت شعبة العلاقات العامة في بيانها: "على الفور، كلفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي قطعاتها المختصة للعمل على كشف هوية الفاعلين وتوقيفهم، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها، تمكنت من تحديد هوية الفاعلَين وهما "ج. أ. ح." (من مواليد عام 1996، لبناني)، و"م. ع." (من مواليد عام 1995، لبناني)"، حيث "أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجد المذكورَين وتوقيفهما بما أمكن من السرعة، وبتاريخي 5و6 يناير 2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم توقيفهما في مدينة بيروت".

استوحيا من أحد الأفلام فكرة إرسال عبوة وهمية على شكل هدية إلى مواطن في الأشرفية، وهدّداه بتفجيرها ما لم يدفع مبلغ 50 ألف دولار أميركي، أوقفتهما شعبة المعلومات. https://t.co/wtNDYleEmXpic.twitter.com/OVp2TLXvoL — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 12, 2022

وأكمل البيان: "بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه الرأس المدبر لعملية ارسال العبوة الوهمية إلى أحد المواطنين في محلة الاشرفية وذلك بهدف ابتزازه ماديا، وأن هذه الفكرة اقتبسها من أحد الأفلام التي شاهدها سابقا وتأثر بها، وعلى أساس فكرة الفيلم وضع خطة محكمة لابتزاز الشخص الذي تعرف عليه خلال عمله في تنظيف منزله من الركام بعد انفجار مرفأ بيروت في محلة الاشرفية، وخلال تلك الفترة علم أن صاحب المنزل من أصحاب الثروة المالية، وأضاف أنه عرض الفكرة على الثاني فوافق عليها وقاما بتنفيذ العملية بحرفية عالية كي لا يكشف أمرهما، وبالتحقيق مع الثاني، اعترف بما نسب إليه".

هذا وأجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.

المصدر: RT