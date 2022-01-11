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فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم "خيالي" داخل معدة مريضة في لبنان ( صور)

الصحة

فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم
Globallookpress Clo Catalan / Source: ZB
صورة تعبيرية
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في عملية جراحية كشفت عن مفاجأة "خيالية"، استطاع فريق جراحي بمستشفى بعلبك الحكومي في لبنان، من استئصال كتلة من الشعر أقفلت كامل معدة شابة (19 عاما)، عبر عملية تكللت بالنجاح.

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وفي إطار توضيح تفاصيل هذه العملية وما عثر عليه داخل معدة الفتاة،  قال رئيس قسم الجراحة في المستشفى، الدكتور عاصم شداد: "الشابة حضرت إلى قسم الطوارئ في مستشفى بعلبك الحكومي وهي تعاني من ألم شديد نتيجة انسداد معدتها بالكامل، وفي الفحص السريري تبين أن هناك انتفاخا واضحا فوق المعدة، مما يشير إلى وجود كتلة كبيرة تحت الجلد في منطقة المعدة والكولون المعترض، وفي صورة السكنر ظهر تضخم هائل من مدخل المعدة إلى مخرجها". 

فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم
فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم
فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم

وأكمل: "أجرينا للمريضة عملية جراحية، ولدى فتح البطن، تبين لدينا كتلة من الشعر أخذت شكل كامل المعدة، وجرى الاستئصال للكتلة التي علمنا أنها ناجمة عن مثابرة الفتاة على أكل الشعر منذ عدة سنوات، ووضع المريضة حاليا مستقر، وهي بصحة جيدة".

فريق جراحي يكتشف مفاجأة بحجم

المصدر: "لبنان 24"

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