مصر.. توفيق عكاشة يعلق على واقعة القبض عليه في مطار القاهرة

علق الإعلامي المصري توفيق عكاشة، على واقعة القبض عليه بسبب أحكام سابقة في قضايا سب وقذف صدرت ضده.

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وقال توفيق عكاشة: "ما حدث مؤامرة من تدبير جماعة الإخوان المسلمين، إذ عرضوا اسمه بالخطأ على مسؤولي مطار القاهرة".

وأوضح عكاشة، أنه سرعان ما انكشفت المؤامرة، قائلا: "الحقيقة ظهرت، والهدف من الموضوع ده كله، أن يلعب الاخوان المسلمين لعبة فتنة، تؤدى إلى حالة البلبلة، مستغلين اسمي، نظرا لأننى رجل محترم" موضحا أنه يشرح الأمر أمام الرأي العام حتى لا يعطي هذه الجماعة فرصة.

وتابع عكاشة: "أنا الآن أجلس فى بيتي، وببعت رسالة لجماعة الإخوان المسلمين، أنا لست من أصحاب النفوس الضعيفة، أنا رجل ثابت على مبادئه، أنا أقف بكل ما أوتيت بقوة، حتى آخر نفس من أنفاسي، وآخر نقطة دم في جسدي، خلف مؤسسات الدولة المصرية".

وأكد أنه وصلته معلومة منذ قليل، من أحد مصادره، بأن هناك أحد الموظفين، قال نصا "أنا عملت فيه العملة دي، علشان خاطر كان بيشتم أبو تريكة"، وحرص عكاشة على توجيه رسالة له، بأنه أساء لنفسه بما فعله، وأن يد البحث عن الحقيقة ستصل إليه.

وحرص الإعلامي توفيق عكاشة، على توجيه الشكر لوزارة الداخلية، التي تمكنت من كشف هذه المؤامرة، وكشف حقيقة ما حدث، وأنه خرج على الفور.

المصدر: الوطن