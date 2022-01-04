مصر.. توقيف الإعلامي توفيق عكاشة في مطار القاهرة
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أوقفت الأجهزة الأمنية المصرية الإعلامي توفيق عكاشة في مطار القاهرة على ذمة أحكام في قضايا سب وقذف وقضايا أخرى سابقة.
وكان توفيق عكاشة صدرت ضده أحكام نهائية في عدة قضايا ومنها قضيته السابقة مع مطلقته وابنهما.
وكانت مطلقة عكاشة المذيعة رضا الكرداوي قد رفعت دعوى نفقة وحصلت على أحكام نفقة لها ولابنهما يوسف بقيمة 450 ألف جنيه، وقد تم تحويل عكاشة لنيابة مدينة نصر.
المصدر: القاهرة 24
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