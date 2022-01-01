 نقابة قراء القرآن في مصر: نحن بصدد تعديل قوانين لاقتصار القراءة على الأعضاء فقط

أعلنت نقابة قراء القرآن الكريم في مصر أنها بصدد تعديل بعض قوانين النقابة لتنظيم عملية القراءة على مستوى المحافظات لغير الأعضاء.

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وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أفاد الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم، وشيخ عموم المقارئ المصرية، بأن قانون النقابة خلى من تضمن اقتصار قراءة القرآن الكريم على أعضاء النقابة للجمهور، لافتا إلى أن النقابة في طريقها لتعديل هذا النص ورفعه لوزارة الأوقاف.

وفي وقت سابق، أكدت النقابة أنه "سيتم رفع قضايا على بعض المتلاعبين في المحافظات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة للانتهاء من تعديلات القانون الخاص بالنقابة وعرضها على وزير الأوقاف، كما قررت النقابة استدعاء أي قارئ يسمح بالغوغائية في العزاءات، مطالبة جميع القراء التصدي لهذه الظاهرة لأنهم سوف يسألون عن هذا أمام الله وأمام مجلس الإدارة".

تجدر الإشارة إلى أن نقابة القراء أعلنت فصل هاني سعد محمود عبدالوهاب، عضو مجلس إدارة النقابة وشطبه من سجلاتها، بناء على تقرير من لجنة القيم بنقابة القراء، الذي يعتبر أحد أئمة الجامع الأزهر.

المصدر: "القاهرة 24"