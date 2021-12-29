مصر.. شقيق عادل إمام يكشف حقيقة دخول الزعيم المستشفى
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رد المنتج المصري عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، على تعرض الأخير لوعكة صحية شديدة أدت لدخوله إحدى المستشفيات.
ونفى المنتج عصام إمام هذه الشائعات، قائلا: "شقيقي يعيش حياته بصورة طبيعية للغاية".
وقال في وقت سابق: "هناك تجاوز غير طبيعي في حجم الشائعات الصحية التي تلاحق شقيقي..هو في إيه يا جماعة".
وأكد أن الزعيم بصحة جيدة، ويقضي وقته مع أحفاده، ويحل كلمات متقاطعة، ويعيش حياة لذيذة، مضيفا: "زهقنا من الشائعات المتكررة حول صحة الزعيم.. يا جماعة خلوا الأمور طبيعية".
وتصدر الفنان عادل إمام، مؤشرات بحث جوجل خلال الأيام الماضية، بعد تردد أنباء حول إصابته بفيروس كورونا المستجد.
المصدر: أخبار اليوم
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