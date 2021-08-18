مصر.. أنباء حول الحالة الصحية للفنان عادل إمام وانعزاله في فيلته الخاصة

تصدر الفنان المصري الكبير عادل إمام مؤشر البحث غوغل بعد انتشار شائعات تفيد بعزله داخل فيلته في الساحل الشمالي.

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وأفادت الشائعات التي ترددت على مدار الساعات الماضية بأن الفنان عادل إمام انعزل داخل فيلته في الساحل الشمالي خوفا من الإصابة بفيروس كورونا، بل تم منع الزيارات عنه خوفا من نقل أي شخص العدوى له.

ووفقا لموقع "صدى البلد" فإن الفنان عادل إمام بالفعل متواجد داخل فيلته في الساحل الشمالي برفقة أسرته الصغيرة وهي العادة التي يتبعها كل عام في شهور الصيف، ويقوم باتباع الإجراءات الاحترازية التي يتبعها كل الأشخاص دون مبالغة أو تهويل، كما أنه اعتاد على الاحتفاظ بخصوصيته خلال قضاء الإجازة الصيفية مع أسرته.

من جانبه ذكر موقع "الفن" المصري أن جهة عربية نافذة كانت قد زودت إمام بأدوات تعقيم ووقاية الى جانب لقاح فايزر له ولأفراد أسرته.

المصدر: صدى البلد + الفن