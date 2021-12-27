تعاطف كبير بمواقع التواصل مع حفيد الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إجرائه عملية جراحية
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور وتغريدات، تتعاطف مع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الحفيد الشاب للعاهل السعودي، إثر إجرائه عملية جراحية ناجحة.
وتداول العديد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور الأمير أحمد بن فهد، نائب أمير المنطقة الشرقية، معربين عن تعاطفهم ومحبتهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل له.
يرفع منسوبو هيئة تطوير المنطقة الشرقية التهنئة— هيئة تطوير المنطقة الشرقية (@SDA_Sharqia) December 26, 2021
لصاحب السمو الملكي
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الهيئة
-حفظه الله-
بمناسبة تكلّل العملية الجراحية التي أُجريت لسموه بالنجاح، ومغادرته للمستشفى ولله الحمد. pic.twitter.com/R20MXiqFxi
#احمد_بن_فهد_بن_سلمان الحمد لله على سلامة سموه... «من سار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر» https://t.co/Xr76N1dtjUpic.twitter.com/ZkRGJ21ZUn— مطشر المرشد (@motasher) December 26, 2021
سلامتك ماتشوف شر والله يجعله طهور وأجر وعافية ان شاء الله 💐💐💐#احمد_بن_فهد_بن_سلمانpic.twitter.com/vvZCyy13HM— فيصل ابوثنين (@FaisalAbuthnain) December 27, 2021
المصدر: RT
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