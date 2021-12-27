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تعاطف كبير بمواقع التواصل مع حفيد الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إجرائه عملية جراحية

مجتمع

تعاطف كبير بمواقع التواصل مع حفيد الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إجرائه عملية جراحية
Reuters
العلم السعودي
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صور وتغريدات، تتعاطف مع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الحفيد الشاب للعاهل السعودي، إثر إجرائه عملية جراحية ناجحة.

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وتداول العديد من رواد وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي صور الأمير أحمد بن فهد، نائب أمير المنطقة الشرقية، معربين عن تعاطفهم ومحبتهم وتمنياتهم بالشفاء العاجل له.

المصدر: RT

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