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المستشار تركي آل الشيخ يعلن ترك عادة بعد 25 عاما ويكشف مخططاته للسنوات القادمة

مجتمع

المستشار تركي آل الشيخ يعلن ترك عادة بعد 25 عاما ويكشف مخططاته للسنوات القادمة
AFP
رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ
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مع نهاية العام الحالي، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أنه ترك عادة كان يمارسها لمدة 25 عاما، لأسباب صحية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ:  "في عام 2021 تعلمت الكثير، وأصبحت في الأربعين من عمري … وبعد 25 عاما من التدخين ، أقلعت عن التدخين لأسباب صحية … وهذا العام جعلني أقرر لبقية حياتي أن أمارس هواياتي وأعيش لنفسي ولعائلتي والتركيز على ما يعكس شخصيتي وهواياتي".

المصدر: RT

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