المستشار تركي آل الشيخ يعلن ترك عادة بعد 25 عاما ويكشف مخططاته للسنوات القادمة

مع نهاية العام الحالي، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أنه ترك عادة كان يمارسها لمدة 25 عاما، لأسباب صحية.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال المستشار تركي آل الشيخ: "في عام 2021 تعلمت الكثير، وأصبحت في الأربعين من عمري … وبعد 25 عاما من التدخين ، أقلعت عن التدخين لأسباب صحية … وهذا العام جعلني أقرر لبقية حياتي أن أمارس هواياتي وأعيش لنفسي ولعائلتي والتركيز على ما يعكس شخصيتي وهواياتي".

In 2021 I learned so much, and I became 40 years old… and after 25 years of smoking I quit for health reasons…and this year made me decide for the rest of my life I will do my hobbies and live for myself and my family and focus on Rozam that reflects my character and hobbies 🤷🏻 pic.twitter.com/8XSqIfq830 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 26, 2021

المصدر: RT