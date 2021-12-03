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تركي آل الشيخ يغرد عن تجربة رائعة فيها الكثير من المفاجآت (صورة)

أخبار العالم العربي

تركي آل الشيخ يغرد عن تجربة رائعة فيها الكثير من المفاجآت (صورة)
Reuters
تركي آل الشيخ
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة عبر "تويتر" لغلاف المسلسل الكوري الشهير سكويد جيم، بعبارة Squid Experience.

وقال آل الشيخ: "قريبا… Soooooooon… في موسم الرياض… بتكون تجربة رائعة للجميع وفيها الكثير من المفاجآت".

وختم قائلا: "موسم الرياض تخيل أكثر". 

المصدر: "تويتر"

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