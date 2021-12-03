تركي آل الشيخ يغرد عن تجربة رائعة فيها الكثير من المفاجآت (صورة)
Reuters
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ صورة عبر "تويتر" لغلاف المسلسل الكوري الشهير سكويد جيم، بعبارة Squid Experience.
وقال آل الشيخ: "قريبا… Soooooooon… في موسم الرياض… بتكون تجربة رائعة للجميع وفيها الكثير من المفاجآت".
قريباً … Soooooooon … في #موسم_الرياض … بتكون تجربة رائعة للجميع وفيها الكثير من المفاجآت … موسم الرياض تخيل اكثر 🤷🏻♂️❤️🇸🇦 pic.twitter.com/1VXRK5eGoV— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 3, 2021
وختم قائلا: "موسم الرياض تخيل أكثر".
المصدر: "تويتر"
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