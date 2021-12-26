الموت يفجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني قبل ليلة "رأس السنة"

فُجع الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمس السبت، بوفاة شقيقته، حياة، إثر أزمة صحية مفاجئة، وتمت مراسم الدفن في قريتهم الحلانية، بحضور وجهاء العائلة والعشائر.

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وكان الفنان عاصي الحلاني قد استذكر والده الراحل في وقت سابق، ونشر صورة لهما معلقا عليها بالقول: "الأب كالعمر لا يتكرر مرتين".

هذا وأعلن الفنان اللبناني في وقت سابق أنه سيحيي حفل رأس السنة في العاصمة الأردنية عمان، والآن تثار تساؤلات إعلامية وشعبية عما إذا سيكون قادرا على إحياء هذا الحفل بعد وفاة شقيقته قبل أيام من هذه المناسبة.

المصدر: "الفن" +RT