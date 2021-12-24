مصر.. صابر الرباعي يطلق تصريحات مثيرة للجدل بشأن "صوت" حسن شاكوش

قال الفنان التونسي صابر الرباعي، إن طبقة غناء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش غير متوفرة لدى الكثير من الفنانين الرجال لأنها تشبه طبقة صوت النساء.

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وأضاف خلال حوار ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، أن طبقة صوت شاكوش عالية وتقترب من طبقة السيدة أكثر من الرجل، ورأى أن إمكانياته ليست متوفرة في كل الأصوات.

وامتنع الرباعي عن التعليق على قرار وقف شاكوش من قِبل نقابة الموسيقيين، وقال: "لا أتدخل فيما لا يعنيني، ولازم نشوف السبب الرئيسي لمنعه من الغناء ولما النقيب هاني شاكر يأخذ قرار بهذه الخطورة والحزم أكيد في سبب".

ورفض الفنان صابر الرباعي فكرة السخرية من غناء مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لأغنية "أتحدى العالم". وأوضح عقب عرض مقطع لشاكوش وهو يغني ضمن فقرة "تضحك تخسر"، أنه لا يوجد ما يستدعي الضحك لرؤية حسن شاكوش يغني له.

وأضاف أنه لا يرى أن شاكوش يقول نكتة في الفيديو، وأنه يقدر كثيرا فكرة غناء شخص آخر له، مشيرا إلى أن رأيه بعيد عن فنيات الغناء، لكنه يقدر أن حسن شاكوش أدى الأغنية بطريقته.

كما أكد صابر الرباعي أنه لا يحفظ كلمات أغنية "بنت الجيران" ودندن لحنها مشددا على أنه يحترم ما يقدمه حسن شاكوش، الذي يمتلك إمكانيات صوتية قد لا تكون متاحة لدى بعض المطربين الرجال، بسبب قدرته على الوصول إلى طبقات عالية يندر أن يتحلى بها مطرب، وتجعل صوته أقرب في الإمكانيات إلى المطربات.

وأشار إلى أن شاكوش قد لا يجيد غناء القرار لكنه يصل إلى الجواب، وهو شيء غير متوفر عند بعض الأصوات.

المصدر: الشروق + في الفن