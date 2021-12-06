مصر.. بلاغ ضد مطربي المهرجانات

تقدم المحامي المصري طارق محمود ببلاغ للنائب العام في مصر طالب فيه بمنع مطربي المهرجانات وعلى رأسهم حسن شاكوش وحمو بيكا وعمر كمال وغيرهم من السفر إلى خارج البلاد.

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وأشار مقدم البلاغ إلى أن ما يطلق عليهم مطربي المهرجانات يسيئون لسمعة مصر خلال إحيائهم لحفلاتهم في الخارج وإتيان بعضهم بحركات وإباحية على المسرح والإساءة للفن المصري، مضيفا أن ما يقدمه هؤلاء لا يعد فنا وانما محتوى هابط يسيئ إلى المصريين جميعا وهو الأمر الذي يتوجب معه إصدار قرار بمنعم من السفر الي الخارج لإحياء حفلات غنائية باعتبارهم واجهه غير مشرفة لمصر والغناء المصري.

وكان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، كلف الشئون القانونية وموظف الحاسب الألى بالنقابة ببحث ملكية صفحات السوشيال ميديا التي نشر تلك الكلمات، لافتاً إلى مطرب الراب "عمر كمال" أنكر تلك التصريحات وتبين أنه بالفعل ليست خاصته وليس له سيطرة عليها.

وأضاف أنه بعد استبيان الحقيقة تم حفظ التحقيق في التهمة التي نسب للمطرب عمر كمال خلالها الإساءة إلى مصر، لأنه اصبح على غير ذي موضوع بالنسبة للتغريدة التي نسبت إليه.

كما حذر شاكر، المطرب عمر كمال من بث أي فيديو على صفحته أو صفحات أخرى هو طرف فيها ولو على سبيل المزاح، مشيرا إلى الالتزام بالسلوك المناسب حيث ما تم بثه بالفيديو الأخير الذى ظهر به مع مؤدى أخر أثار استياء النقابة والرأي العام لأنه يسئ بشكل كبير للفنان المصري.

كما وجه شاكر إنذارا للمطرب عمر كمال بعدم تكرار أي مخالفات والالتزام بنصوص القانون واللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة، مشيرا إلى أنه في حالة التكرار سيتم تطبيق العقوبات الرادعة الواردة في القانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية