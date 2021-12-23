كبتاغون داخل الليمون.. دبي تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات عبر "العملية 66"

أحبطت شرطة إمارة دبي في الإمارات عملية تهريب أكثر من مليون حبة من مخدر كبتاغون، بقيمة تجاوزت 58 مليون درهم (أكثر من 16 مليون دولار).

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وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، أحبطت، في العملية التي وصفتها بالنوعية، وأطلقت عليها اسم "عملية 66"، تهريب مليون و160 ألفا و500 قرص من مخدر الكبتاغون، وإن قيمتها بلغت 58 مليونا و25 ألف درهم.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة قبضت على أربعة متهمين "جميعهم من جنسية عربية واحدة بعد متابعة ومراقبة دقيقة من قبل رجال مكافحة المخدرات في عملية نوعية أُطلق عليها اسم "عملية 66" كشفوا خلالها محاولة المتهمين إدخال الأقراص المخدرة إلى الدولة عبر براد يحتوي صناديق مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وآخر مُصنع "بلاستيكي" ومحشو بأقراص الكبتاغون".

ونقلت الوكالة عن مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عيد محمد حارب، أن البراد تضمن 3840 صندوقا من ثمار الليمون احتوى 66 منها على ثمار ليمون بلاستيكي محشو بأقراص الكبتاغون ومخلوط مع الثمار الطبيعية في محاولة من العصابة للتمويه وإدخال المواد المخدرة إلى الدولة.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات