داعية مشهور يعلق على اعتزال أدهم نابلسي: "الغناء ليس كله حراما"

قال الداعية المشهور مبروك عطية، إن الغناء ليس محرما، وأكد أن "ما أثار فتنة ووصف عاطفة مزورة هو محرم"، وذلك تعليقا على قرار المطرب الأردني أدهم نابلسي اعتزال الغناء.

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وعلق عطية على قرار نابلسي في مقطع فيديو على "يوتيوب"، قائلا: "الغناء ليس كله حراما بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقول من ينشد من الليل ليهونوا على الجيوش عناء السفر، والكلمة الطيبة تغني وتنشد ويحفظها الناس وجزى الله المغنى والملحن خيرا".

وأضاف: "أما الغناء المحرم فهو كل ما أثار فتنة ووصف عاطفة مزورة، وكل من دعا إلى ضلالة وقبلة ونحوها مما شاع بين الناس، ده حرام حرام".

ورأى عطية أن "اللي بيعتزل الغناء فتح الله عليه ورزقه من باب أوسع، وليس معنى اعتزاله الغناء أن الغناء كله حرام". وتابع قائلا: "فيها إيه بدل ما أنتم مفتونون بشعرها ورجلها ما تذيع الجواز في الأمة الإسلامية، يعني تتجوزيني يا بنت الحلال واروح لأبوكي ومعايا المال أديني أهو تأليف فوري إنما حب ومياصة ووصف وإثارة للغرائز ده حرام".

وكان المطرب أدهم نابلسي أعلن قبل أيام قراره اعتزال الغناء، وقال: "بكل بساطة، الإنسان بيحاول يحط أهداف جديدة في حياته، عشان يحققها ويحس بالإنجاز، والهدف من وجودنا في الحياة هو عبادة رب العالمين، ونحاول نصلح بوجودنا في الحياة".

وخلال مقابلة مع الإعلامي مصطفى أديب، أضاف نابلسي: "في الوقت الحالي حاولت أجمع أفكاري عشان أنهي هذه المرحلة وابلش بداية جديدة، يكون فيها ربنا راضي عني وإن شاء الله ربنا يوفقني".

المصدر: المصري اليوم