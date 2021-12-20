الأردن.. اهتمام حكومي بالطفلة التي قضت عائلتها حرقا

دفن أفراد العائلة التي قضت حرقا ـ فيسبوك

كلف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة بمتابعة قضية الطفلة التي قضت عائلتها حرقا صباح اليوم، وتقديم كامل العناية والرعاية لها.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الخصاونة كلف وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح بإلحاق الطفلة التي تعاني مشكلة في النظر، في أحد المراكز التابعة للوزارة، وتقديم العناية لها.

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أنه وبعد متابعة الحالة، تبين أن لدى الطفلة عائلة مكونة من جدتها لأمها، وابن عم أبيها، وقد طلبا "احتضان الطفلة في منزلهما" وأبديا "عدم رغبتهما بإلحاقها في مؤسسة الحسين الاجتماعية".

وأشارت الوزارة إلى أنه و"وفقا للمصلحة الفضلى للطفلة تمت الموافقة على بقاء الطفلة في كنف جدتها".

وأشارت الوزارة، إلى أنها ستقوم بالتعاون مع وزارة الصحة وجميع الجهات المختصة بتقديم كامل الرعاية والعناية الصحية والجسدية للطفلة.

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يذكر أن أفراد عائلة الطفلة الأربعة (أب وأم وطفلان) قضوا إثر حريق اندلع في خيمة بمنطقة الكرامة غرب محافظة البلقاء.

ولم يتبق من العائلة سوى الطفلة التي تعاني مشكلة في عينيها، وتحتاج عملا جراحيا لاستعادة النظر، حسبما ذكرت وسائل إعلام أردنية.

وانتشرت مساء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة موجهة للملك الأردني عبد الله الثاني لرعاية الطفلة التي أصبحت بلا بيت ولا عائلة.

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المصدر: "بترا" + RT