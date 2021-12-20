الأردن.. النيران تلتهم خيمة بأسرة من 4 أفراد

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن 4 أشخاص آسيويين من عائلة واحدة لقوا حتفهم صباح اليوم الاثنين إثر حريق شب في خيمة بمنطقة الكرامة غرب محافظة البلقاء.

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ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن فراس أبو قاعود، محافظ البلقاء أن المتوفين الأربعة جميعهم من عائلة واحدة، ويحملون جنسية آسيوية، وقد "لقوا حتفهم تفحما إثر تعرضهما لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم"، لافتا إلى أن جثث الضحايا نقلت إلى مركز الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة.

وأشار فراس أبو قاعود إلى أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، فيما تولت فرق الإسعاف عملية إخلاء الوفيات إلى الطب الشرعي للوقوف على ملابسات الحادث.

المصدر: عمون