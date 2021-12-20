مصر.. الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" تبكي خلال محاكمتها طالبة الرأفة
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شهدت محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام بمحكمة جنايات القاهرة بكاء وانهيار الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" في قضية اتهامهما بالاتجار بالبشر، حيث استمعت لأقوال المتهمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
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