 
مباشر

مصر.. الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" تبكي خلال محاكمتها طالبة الرأفة

مجتمع

مصر.. الفتاة المشهورة بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s00t

شهدت محاكمة فتاة "تيك توك" حنين حسام بمحكمة جنايات القاهرة بكاء وانهيار الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" في قضية اتهامهما بالاتجار بالبشر، حيث استمعت لأقوال المتهمة.

إقرأ المزيد
شاهد.. الفتاة المشهورة بـ
شاهد.. الفتاة المشهورة بـ"هرم مصر الرابع" تنهار داخل قفص الإتهام

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا