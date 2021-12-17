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وفاة أول طبيب أسنان كويتي عن عمر ناهز 90 عاما

مجتمع

وفاة أول طبيب أسنان كويتي عن عمر ناهز 90 عاما
Reuters
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فقدت الكويت اليوم الجمعة أول طبيب أسنان كويتي الدكتور جاسم محمد بن عيسى، الذي رحل عن عمر ناهز 90 عاما.

ويعتبر الراحل من أوائل من اقتحم مجال الطب في البلاد في الخمسينات، حيث تخرج من جامعة الإسكندرية بمصر عام 1958، ثم تم إيفاده في بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة للحصول على الدبلوم في الإدارة الوقائية لأمراض الفم والأسنان عام 1969.

وشغل الطبيب الراحل مناصب رفيعة عدة بالكويت، منها رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية لعدة سنوات، وأمين عام مساعد لاتحاد أطباء الأسنان العربي، وهو عضو في لجنة جمعية أطباء الاسنان العالمية للوقاية من أمراض الفم والأسنان، كما أنه أول وكيل وزارة مساعد لخدمات طب الأسنان في وزارة الصحة.

 وحسب المصادر المحلية، شهدت وزارة الصحة الكويتية انجازات ومشاريع مهمة في ذروة حياته المهنية، حتى سميت بـ"الفترة الذهبية"، إذ افتتحت في عهده مستشفيات الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير، والعدان.

المصدر: "القبس" الكويتية

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