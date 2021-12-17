وفاة أول طبيب أسنان كويتي عن عمر ناهز 90 عاما
فقدت الكويت اليوم الجمعة أول طبيب أسنان كويتي الدكتور جاسم محمد بن عيسى، الذي رحل عن عمر ناهز 90 عاما.
ويعتبر الراحل من أوائل من اقتحم مجال الطب في البلاد في الخمسينات، حيث تخرج من جامعة الإسكندرية بمصر عام 1958، ثم تم إيفاده في بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة للحصول على الدبلوم في الإدارة الوقائية لأمراض الفم والأسنان عام 1969.
أبا شريف وداعاً.— صبيح سامي السلطان (@bihokuwait) December 17, 2021
الدكتور جاسم محمد بن حسين بن عيسى القناعي اول طبيب أسنان كويتي ومؤسس طب الأسنان إلى رحمة الله.
الصورة في يوليو 2021. pic.twitter.com/E1wzrudjgw
وشغل الطبيب الراحل مناصب رفيعة عدة بالكويت، منها رئيس جمعية أطباء الأسنان الكويتية لعدة سنوات، وأمين عام مساعد لاتحاد أطباء الأسنان العربي، وهو عضو في لجنة جمعية أطباء الاسنان العالمية للوقاية من أمراض الفم والأسنان، كما أنه أول وكيل وزارة مساعد لخدمات طب الأسنان في وزارة الصحة.
عائلة القناعات— Nada S. Al Mutawa 🇰🇼 (@nadamutawa) December 17, 2021
تنعي ببالغ الحزن والاُسي فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله تعالي الدكتور جاسم محمد حسين بن عيسي عن عمراً يناهز ٩٠ عام و سيواري جثمانه الثري بعد صلاة عصر اليوم الجمعه الساعه ٣:٣٠ بمقبرة الصليبخات ونظراً للظروف الصحيه الراهنة سيكون العزاء في المقبره فقط pic.twitter.com/9W7jais3dF
وحسب المصادر المحلية، شهدت وزارة الصحة الكويتية انجازات ومشاريع مهمة في ذروة حياته المهنية، حتى سميت بـ"الفترة الذهبية"، إذ افتتحت في عهده مستشفيات الجهراء، الفروانية، مبارك الكبير، والعدان.
المصدر: "القبس" الكويتية
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