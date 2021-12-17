لبناني ينتحر ويترك رسالة مؤثرة لوالده (صورة)

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن شابا في مدينة صور (جنوبي لبنان) أقدم على الانتحار، من الطابق الخامس، تاركا لوالده رسالة مؤلمة.

ونشر موقع "Lebanon 24" صورة للرسالة التي تركها الشاب، والتي كتب فيها: "سامحني يا بيي بس أنا بدي ارتاح، الموت مرة أحسن من الموت كل العمر".

الصورة من lebanon24

هذا وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "مواطنا سقط عن سطح مبنى سكني مؤلف من 7 طبقات عند مفترق معركة - صور، ونقل في تمام الساعة 12:30 (بتوقيت بيروت) إلى المستشفى وهو بحالة انعاش قلبي رئوي (CPR)".

وأفادت المؤسسة الدولية للمعلومات، بتسجيل 119 حالة انتحار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021، مشيرة إلى إرتفاع في نسبة البطالة، حيث تم تسجيل 50 ألفا تركوا عملهم ونحو 500 ألف عاطل عن العمل.

المصدر: lebanon 24 + RT