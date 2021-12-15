مصرية تسرق ملايين الجنيهات من زوجها لسبب غير متوقع!

شهدت مدينة المنزلة في محافظة الدقهلية بمصر، واقعة سرقة، حيث أقبلت زوجة على سرقة 4 ملايين جنيه من زوجها، بسبب خوفها من زواجه عليها من أخرى.

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وتفاجأ رجل أعمال بعد عودته من منزله بسرقة مبلغ مالي يقارب 4 ملايين جنيه، وبعض المشغولات الذهبية من داخل شقته بمدينة المنزلة، وانتقل إلى مركز شرطة المنزلة، وحرر محضر بسرقة هذا المبلغ وبعض المشغولات الذهبية، من داخل شقته.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص وعمل التحريات تمكن فريق البحث منذ كشف لغز السرقة، حيث تبين استغلال الزوجة لعدم وجود زوجها، وسرقة المبلغ المالي والمشغولات الذهبية، بعد أن قام أحد الأشخاص المقربين منها بإيهامها بأن زوجها يستعد للزواج عليها من سيدة أخرى.

وحاول هذا الشخص إقناعها بأن تتحصل على هذه المبالغ المالية من أجل الحفاظ على زوجها، وإيداعها في البنك، وقد كشفت التحريات تواجد المحرض أثناء تنفيذ السرقة ونقل الأموال والمشغولات الذهبية إلى مدينة بورسعيد، وطلب منها أن يقوم بالاحتفاظ بالأموال عنده لحين وضعها في البنك باسمها أو اسم أبنائها.

وعقب اكتشاف تفاصيل الواقعة اعترفت السيدة بارتكاب الجريمة، واعترفت بإعطاء المحرض كامل المبلغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: القاهرة 24