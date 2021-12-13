مصر.. فنانة مصرية كبيرة تكشف تعرضها للضرب على يد أبنائها وسرقة أملاكها

كشفت الفنانة المصرية الكبيرة شريفة ماهر، عن تعرضها لمشكلات كبيرة مع أبنائها خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى تعرضها للضرب على أيديهم.

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وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "وزعت جزءا كبيرا من ميراثى وشريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي".

وعن ابنتها ناهد، قالت: "مش حنينة، وقلبها جامد على، أجمد من إخواتها، دي ما سألتش عليا، وشريف طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه، بيعبد القرش".

وأشارت إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عاما، وأطلقت عددا من المشروعات العقارية.د

وتابعت: "مش هشتكيه، ربنا هيجيب لى حقى، أبوه قبل ما يموت قال لى هأمنك عشان شريف لما أموت هياخد منك كل حاجة، وفعلا طول عمره بيعبد الفلوس، وما كنتش أتخيل إنه يعمل فىّ كده، ده بقاله 9 شهور ما قاليش انتى فين".

واختتمت: "ده طردنى من شقتى الإيجار، ودلوقتى قاعدة فى عمارة كاتباها باسم بنتى نيفين، وحد قال لى إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقارى رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليها وخان الأمانة".

المصدر: اليوم السابع