مصر.. الكشف عن تفاصيل الأزمة بين الفنان رشوان توفيق وابنته بعد بكائه على الهواء

قال مجدي مهران، محامي الفنان المصري رشوان توفيق، إن ابنة موكله، آية، استولت على وديعة وضعها الفنان باسمها في أحد البنوك الخاصة، وطلب منها عدم سحبها لحين وفاته.

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وأوضح المحامي المصري أن الفنان يعيش من عائد هذه الوديعة شهريا، وليس له أي دخل آخر، مؤكدا أنه فوجئ بسحب زوج ابنته للوديعة بموجب توكيل منها، ليتوقف أي دخل شهري للفنان.

وأضاف المحامي أن الفنان رشوان توفيق، اضطر لقبول أعمال جديدة في سن التسعين، رغم عدم قدرته البدنية على العمل، بسبب التقدم في السن، لكنه فعل ذلك كي يتمكن من الإنفاق على نفسه.

وأوضح المحامي أن موكله رشوان توفيق، صُدم فور علمه بتصرف ابنته وزوجها، لكنه تحمل ذلك قائلا: "مهما كان دي بنتي، لحمي ودمي، ولو قالت محتاجة الفلوس كنت اديتها لها".

وأكد المحامي أن ابنة رشوان توفيق رفعت ثلاث دعاوى قضائية، للتمكن من التصرف في ممتلكات والدها.

وأكد المحامي مجدي مهران أن الفنان رشوان توفيق حرص على تجنب مخالفة القانون والشرع، ومن أجل هذا أعاد التقسيم، إلا أن ابنته آيه رشوان توفيق لم ترض بذلك، ولكن الفنان الكبير كان يحتفظ لنفسه بمستندات تمكنه من إعادة التوزيع مرة أخرى، وهو كان ملتزما تماما بشرع الله.

وأشار المحامي إلى أن الأمر يعتبر محسوما قانونيا، إلا أن هناك جدلا اجتماعيا كبيرا حوله، مضيفا أن آية رشوان توفيق رفعت دعوى لإبطال هذه التوكيلات استنادًا إلى نص المادة 702 من القانون المدني، ولكن هذه المادة تبيح للفنان أيضًا البيع، وإنهما (المحامي وموكله) سيردان على هذه الأمور في جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل.

المصدر: الوطن