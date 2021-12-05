تقرير: أرخص المدن في تكلفة المعيشة بينها 4 عواصم عربية

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) تقريرا حول تكلفة المعيشة العالمية لعام 2021، حيث ضمت قائمة بأرخص عشر مدن في العالم، 4 عواصم عربية.

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وبحسب التقرير، تم تصنيف تل أبيب على أنها أغلى مدينة في العالم، بينما وجد أن العاصمة السورية دمشق هي أرخص مدينة للعيش في العالم.

هذا وتوزعت أرخص عشر مدن في العالم بالشكل الآتي: "

1- سوريا: دمشق.

2- ليبيا: طرابلس.

3- أوزبكستان: طشقند.

4- تونس: تونس العاصمة.

5- كازاخستان: ألماتا.

6- باكستان: كراتشي.

7- الهند: أحمد آباد.

8- الجزائر: الجزائر العاصمة.

9- الأرجنتين: بيونس آيرس.

10- زامبيا: لوساكا".

ويستكشف مؤشر تكلفة المعيشة العالمي هذا 173 مدينة في العالم تم تصنيفها على أساس "الأحداث العالمية المؤثرة"، ويتم إجراء دراسة استقصائية من قبل وحدة المعلومات الاقتصادية "EIU" كل عام، حيث تم إجراؤها هذا العام في سبتمبر - أكتوبر 2021، إذ تهيمن المدن الأوروبية والآسيوية المتقدمة على المدن الأكثر تكلفة في العالم، بينما مدن أمريكا الشمالية والصين تصنف أسعارها بالمتوسطة، وفق "jagranjosh".

المصدر: "jagranjosh"