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تونس.. اختناق 33 امرأة في أحد الحمامات

مجتمع

تونس.. اختناق 33 امرأة في أحد الحمامات
Reuters
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أفادت إذاعة "موزاييك إف إم" بأن حوالي 33 امرأة تعرضن إلى الاختناق أمس بأحد الحمامات في معتمدية جمال التابعة لولاية المنستير وذلك بسبب الاكتظاظ الذي نجم عنه نقص في الأكسجين.

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وقد خلفت الحادثة حسب كاتب عام النقابة الأساسية للحماية المدنية بالمنستير، أشرف بن سعيد، حالات إغماء بسبب صعوبة في التنفس حيث تم نقل 32 امرأة إلى المستشفى الجهوي في معتمدية جمال شرق تونس، فيما نقلت امرأة حامل إلى مستشفى طب الولدان بالمنستير وحالتها حسب مصادر طبية مستقرة.

المصدر:"موزاييك إف إم"

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