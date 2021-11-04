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جريمة مروعة في تونس.. أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث

مجتمع

جريمة مروعة في تونس.. أم تذبح طفليها وتلقي بنفسها من الطابق الثالث
AFP
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أقدمت امرأة في تونس على ذبح ابنيها، مما تسبب في وفاة الابن مباشرة بينما تم نقل الطفلة وأمها، التي ألقت بنفسها من الطابق الثالث، الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد.

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وعلمت "موزاييك FM" أن "امرأة أصيلة معتمدية أولاد حفوز التابعة لولاية سيدي بوزيد، أقدمت، اليوم الخميس، على ذبح إبنيها، طفل وطفلة، مما تسبب في وفاة الابن مباشرة بينما تم نقل الطفلة وأمها، التي ألقت بنفسها من الطابق الثالث، الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد".

وأوضح مصدر طبي أن الحالة الصحية للطفلة تعد مستقرة وتحت المراقبة، فيما تعد حالة الأم حرجة.

المصدر: "موزاييك FM"

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