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السعودية.. فتاة حسناء تترجل من السيارة وترقص بـ"شكل فاضح" في أحد شوارع الرياض (فيديو)

مجتمع

السعودية.. فتاة حسناء تترجل من السيارة وترقص بـ
RT
السعودية.. فتاة حسناء تترجل من سيارة وترقص بأحد شوارع العاصمة الرياض
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تداول مغردون ومدونون في السعودية فيديو أثار الجدل لفتاة ترقص بشكل فاضح في شارع عام بالعاصمة الرياض.

ووثق الفيديو فتاة لا يعرف إذا كانت سعودية أم لا، ترجلت من السيارة ثم بدأت ترقص وتتمايل بشكل فاضح.

كما ظهرت في الفيديو وهي ترتدي ملابس ضيقة جدا وكاشفة عن شعرها.

وندد العديد من السعوديين بهذا المشهد، وطالبوا السلطات بالتدخل والقبض على الراقصة والرجل الذي كان معها.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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