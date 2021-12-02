ضاحي خلفان يوجه رسالة لـ "أم فارس" في عيد الإمارات الـ50 (صور)

قال الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، إنه لم يدع لاحتفالات الإمارات بعيدها القومي الخمسين، وإن أسرته أقامت له احتفالا خاصا في منزله.

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ونشر خلفان عبر حسابه في "تويتر" تغريدة اليوم الخميس كتب فيها: "عملنا أكثر من خمسين عاما ولم ندع لاحتفالات الخمسين عاما… لكن أعدت الأسرة احتفالا منزليا بهذه المناسبة... أم فارس لك مني تحية شكر وتقدير".

عملنا اكثر من خمسين عاما ولم ندع لاحتفالات الخمسين عاما...لكن اعدت الأسرة احتفالا منزليا بهذه المناسبة.

أم فارس لك مني تحية شكر وتقدير. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 2, 2021

كما أرفق خلفان التغريدة بعدة صور قال إنها جانب من الاحتفال بالخمسين الذي أقيم في بيته.

جانبا من احتفالنا بالخمسين pic.twitter.com/pP14jWzO8o — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 2, 2021

زهور وورود تملأ ساحة احتفالنا المنزلي بالخمسين. pic.twitter.com/G6YwqmkQNL — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 2, 2021

يشار إلى أن اليوم الوطني الإماراتي يوافق يوم الثاني من ديسمبر من كل عام، والذي تحتفل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى قيام اتحادها الذي تأسس عام 1971.

المصدر: RT