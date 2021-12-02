تهان لبنانية للإمارات بمناسبة عيدها الخمسين

وجه الرئيس اللبناني ميشال عون، وعدد من الوزراء التهنئة لدولة الإمارات بمناسبة عيدها الـ50، وذلك في ظل الأزمة الدبلوماسية على خلفية تصريحات الوزير جورج قرداحي حول حرب اليمن.

وقالت الرئاسة اللبناني إن الرئيس عون هنأ رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالعيد الوطني. وقال: "نصبو الى أفضل العلاقات الثنائية ونقدّر ما لكم من آياد بيضاء تجاه لبنان واللبنانيين".

الرئيس عون هنأ رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالعيد الوطني: نصبو الى أفضل العلاقات الثنائية ونقدّر ما لكم من آيادٍ بيضاء تجاه لبنان واللبنانيين — Lebanese Presidency (@LBpresidency) December 2, 2021

وقال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري: "مبروك للإمارات شعبا وقيادة ومقيمين، 50 سنة اتحاد وتطور وعمران وتنمية. انها امارات زايد، دولة السهل الممتنع ونموذج الحداثة العربية الذي يجمع الكل على نجاحه في تكريس مفهوم الدولة العصرية المزدهرة، مع المحافظة على روح اماراتية خليجية عربية اصيلة".

مبروك للامارات شعبا وقيادة ومقيمين، ٥٠ سنة اتحاد وتطور وعمران وتنمية . انها امارات زايد، دولة السهل الممتنع ونموذج الحداثة العربية الذي يجمع الكل على نجاحه في تكريس مفهوم الدولة العصرية المزدهرة، مع المحافظة على روح اماراتية خليجية عربية اصيلة. — Saad Hariri (@saadhariri) December 2, 2021

بدوره، قال وزير الداخلية بسام مولولي في تغريدة عبر "تويتر": "كل عام والإمارات العربية المتحدة مزدهرة، متلألئة دائما ودرّة الخليج العربي. كل عام والإمارات خير سند للبنان. كل عام وإمارات الخير بألف خير. كل عام وأمتنا العربية متضامنة وموحدة بأمن وأمان واستقرار".

كل عام والإمارات العربية المتحدة مزدهرة، متلألئة دائماً ودرّة الخليج العربي.

كل عام والإمارات خير سند للبنان.

كل عام وإمارات الخير بألف خير.

كل عام وأمتنا العربية متضامنة وموحدة بأمن وأمان واستقرار.#العيد_الوطني_الاماراتي — Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) December 2, 2021

أما الوزير السابق أشرف ريفي فقال: " نحيّي الإمارات العربية المتحدة دولة وقيادة وشعبا لمناسبة اليوم الوطني، واليوبيل الذهبي، فهذه الدولة الشقيقة إستحقت عن جدارة أن تكون في الصدارة بفضل حكمة قيادتها وعراقة شعبها.. نتمنى للإمارات المزيد من التقدم والإزدهار، وأن تعود علاقتها بلبنان الى سابق عهدها بعد زوال الغيمة السوداء التي تخيّم على وطننا. كل الحب والتحية للإمارات".

٢/١ نحيّي الإمارات العربية المتحدة دولةً وقيادةً وشعباً لمناسبة اليوم الوطني، واليوبيل الذهبي، فهذه الدولة الشقيقة إستحقت عن جدارة أن تكون في الصدارة بفضل حكمة قيادتها وعراقة شعبها. pic.twitter.com/nftxiSj8aq — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) December 2, 2021

وكانت الإمارات أعلنت أنها سحبت دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان "تضامنا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل النهج غير المقبول من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة".

المصدر: RT