مصر.. تغريم مغن مشهور وإيقافه 15 يوما

عقد مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان هاني شاكر، تحقيقا مع الفنان حسن أبو الروس، لمناقشة أزمته مع النقابة.

إقرأ المزيد

وقررت نقابة المهن الموسيقية، تغريم الفنان حسن أبو الروس مبلغ 20 ألف جنيه إثر إحيائه حفلتين، وإيقافه لمدة 15 يوما.

وكشف مستشار الشئون القانونية في نقابة المهن الموسيقية علاء عامر تفاصيل جديدة عن جلسة التحقيق الفنان حسن أبو الروس، التي أعلن الفنان عن خضوعه لها ظهر اليوم الثلاثاء.

وأضاف:"نحن لم نقم بتوجيه استدعاء رسمي للفنان للخضوع للتحقيق اليوم الثلاثاء، وفي حالة حضوره كما تردد، تعقد الجلسة اليوم لمواجهته بما هو منسوب له من مخالفات".

منصور هندي "رئيس لجنة العمل في نقابة المهن الموسيقية" في تصريح لـ"مصراوي"، كان قد قال :"الفنان حسن أبو الروس عضو منتسب في نقابة المهن الموسيقية، في شعبة الغناء الشعبي تحديدا، ويقوم بالغناء بموجب تصريح سنوي".

وتابع:"سبق وتم إحالة أبو الروس للتحقيق، بسبب عدم التزامه بسداد الرسم النسبي عن مشاركته بالغناء في حفلات أحياها، ولكن لم يلتزم بالمثول أمام الشئون القانونية للنقابة للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة له، ولهذا تم إيقافه حتى موعد الجلسة ".

المصدر: مصراوي