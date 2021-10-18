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مصر.. هجوم عنيف على فنان مشهور طرح فيديو غنائي بجلباب يشبه النساء

مجتمع

مصر.. هجوم عنيف على فنان مشهور طرح فيديو غنائي بجلباب يشبه النساء
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تسبب الفنان المصري المعروف حسن أبو الروس، في جدل واسع في مصر خلال الساعات الماضية بسبب إطلالته الغريبة التي ظهر بها في فيديو كليب مع دينا الشربيني بمسمى "فلتت مني".

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ودافع الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن الفنان حسن أبو الروس، إثر الانتقادات التي تعرض لها الأخير، وارتدائه جلبابًا ملونًا بدون أكمام، شبهّه بعض المتابعين بملابس النساء.

وكتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا: "خفوا على حسن أبو الروس، على فكرة ولد في منتهى الذكاء".

وفي رده على بعض متابعيه الذين هاجموا حسن أبو الروس، قال أيمن بهجت قمر: "ما نقدرش لسه نحكم على الولد، ده في منتهى الذكاء، مصر كلها بتتكلم عنه، وعنده الفرصة بعد كده يقدم نفسه صح بشغله، هو مغلطش في حد".

المصدر: الوطن

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