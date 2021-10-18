مصر.. فنانة مشهورة ترد على صورة مثيرة للجدل بسبب ملاحظة في جسدها

ردت الفنانة المصرية أروى جودة على تعرضها للتنمر من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور أجساد من جسدها خلال مهرجان الجونة السينمائي وهي مصابة بـ"السيوليت".

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وقالت: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية".

وأكدت الفنانة اروى جودة ردا على تلك الانتقادات قائلة : "أنا أعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أر نفسي احلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض ان العب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا لذلك يتواجد سليوليت، وهذا الامر لا يضايقني، ومؤخرا اطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور لأننا لسنا عرائس مصنعة وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هى شخصيتنا".

كانت الفنانة أروى جودة قد ظهرت في ثانى إطلالة لها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الـ15، حيث ارتدت فستانا أسود بفتحة جانبية أعلى الفخذ، تظهر ساقها وبها "سيلوليت"، دهون تحت الجلد، ما أثار تنمر عدد من الجمهور عليها ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل صورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.

المصدر: صدى البلد