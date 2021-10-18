 
مباشر

مصر.. فنانة مشهورة ترد على صورة مثيرة للجدل بسبب ملاحظة في جسدها

مجتمع

مصر.. فنانة مشهورة ترد على صورة مثيرة للجدل بسبب ملاحظة في جسدها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj4x

ردت الفنانة المصرية أروى جودة على تعرضها للتنمر من قبل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور أجساد من جسدها خلال مهرجان الجونة السينمائي وهي مصابة بـ"السيوليت".

إقرأ المزيد
مصر .. بلاغ ضد نجمة لبنانية بتهمة إزعاج السلطات: يجب ترحيلها من مصر فورا!
مصر .. بلاغ ضد نجمة لبنانية بتهمة إزعاج السلطات: يجب ترحيلها من مصر فورا!

وقالت: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية".

 وأكدت الفنانة اروى جودة ردا على تلك الانتقادات قائلة : "أنا أعرف عيوبي جدا ومتصالحة معها ولا أر نفسي احلى واحدة، ومتصالحة مع شكلي ومن المفروض ان العب رياضة ولكن هذا لا يحدث حاليا لذلك يتواجد سليوليت، وهذا الامر لا يضايقني، ومؤخرا اطلب من المصورين ألا يقوموا بعمل فوتوشوب للصور لأننا لسنا عرائس مصنعة وأرواحنا الحلوة وثقافتنا هى شخصيتنا".

مصر.. فنانة مشهورة ترد على صورة مثيرة للجدل بسبب ملاحظة في جسدها

كانت الفنانة أروى جودة قد ظهرت في ثانى إطلالة لها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي لعام 2021 بدورته الـ15، حيث ارتدت فستانا أسود بفتحة جانبية أعلى الفخذ، تظهر ساقها وبها "سيلوليت"، دهون تحت الجلد، ما أثار تنمر عدد من الجمهور عليها ووصل الحد لاستخدام إحدى شركات منتجات التجميل صورتها والترويج لواحد من منتجاتها بأنه سيخلصها من هذه المشكلة.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا