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الإمارات.. حريق يلتهم سيارة رياضية فارهة في شارع الشيخ زايد – فيديو

مجتمع

الإمارات.. حريق يلتهم سيارة رياضية فارهة في شارع الشيخ زايد – فيديو
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فرق الدفاع المدني الأماراتي تسيطر على حريق شب في سيارة رياضية
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ذكرت مديرية الدفاع المدني في دبي أن حريقا التهم سيارة رياضية فارهة في شارع الشيخ زايد عند مخرج جزيرة النخلة.

وأشار بيان للمديرية، إلى أن "فرقة تابعة لمركز إطفاء وإنقاذ المرسى تحركت على الفور كمستجيب وجهة اختصاص أولى، ووصلت خلال 6 دقائق فقط".

وأضاف: "أكتشف الفرقة أن النيران شبت في معظم المركبة، فتم السيطرة عليها دون وقوع أي إصابات أو وفيات".

وسلمت فرقة الإطفاء الموقع إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة وتحديد سبب الحادث.


المصدر: "الإمارات اليوم"

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