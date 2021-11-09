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الإمارات.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية (صور)

أخبار العالم العربي

الإمارات.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية (صور)
RT @rak997
الإمارات.. الدفاع المدني يسيطر على حريق بمصنع زيوت في المنطقة الصناعية
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أخمدت فرق دفاع مدني رأس الخيمة في الإمارات مساء الاثنين حريقا اندلع بمصنع للزيوت في المنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء من دون أن يسفر ذلك عن وقوع أية إصابات.

وأفاد العميد محمد عبدالله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، خلال تواجده بموقع الحادث، بأن بلاغا ورد من عمليات الشرطة في تمام السابعة والنصف من مساء الاثنين يشير إلى نشوب حريق كبير في مصنع زيوت بالمنطقة الصناعية في الجزيرة الحمراء.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ تحركت 4 فرق إطفاء من مراكز الإدارة، والجزيرة الحمراء، والرفاعة، والدقداقة بدعم ومساندة دفاع مدني أم القيوين، إلى موقع الحادث، ونجحت جهودهم في إخماد الحريق والسيطرة على الموقع خلال ساعة، قبل أن تبدأ عملية التبريد لمدة ساعتين بواسطة المياه.

وأشار إلى أن الحريق نتجت عنه خسائر مادية لم تقدر بعد، من دون تسجيل أية إصابات جسمانية.

وصرح بأن جهات الاختصاص في شرطة رأس الخيمة باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق واستكمال الإجراءات القانونية المتبعة.

المصدر: RT

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