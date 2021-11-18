 
مباشر

مصر.. كشف ملابسات فيديو لرجل يرتدي ملابس نسائية

مجتمع

مصر.. كشف ملابسات فيديو لرجل يرتدي ملابس نسائية
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrly

كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يرتدي ملابس نسائية.

إقرأ المزيد
السلطات المصرية تكشف حقيقة وجود حالات تسمم في مدرسة ابتدائية بالبلاد
السلطات المصرية تكشف حقيقة وجود حالات تسمم في مدرسة ابتدائية بالبلاد

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد وضبط المذكور وتبين أنه عامل بورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وبمواجهته اعترف بارتدائه هذا اللباس على سبيل المزاح بينه وبين أصدقائه بالمنطقة.

وكان أحد الأشخاص ظهر بملابس نسائية "إسدال- شعر مستعار باروكة" وممسكا بيده عصا خشبية ويقوم بالتلويح بها والركض خلف السيارات بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

المصدر: صدى البلد

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا