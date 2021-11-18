مصر.. كشف ملابسات فيديو لرجل يرتدي ملابس نسائية
Reuters
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كشفت أجهزة وزارة الداخلية المصرية ملابسات فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يرتدي ملابس نسائية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من تحديد وضبط المذكور وتبين أنه عامل بورشة حدادة، مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.
وبمواجهته اعترف بارتدائه هذا اللباس على سبيل المزاح بينه وبين أصدقائه بالمنطقة.
وكان أحد الأشخاص ظهر بملابس نسائية "إسدال- شعر مستعار باروكة" وممسكا بيده عصا خشبية ويقوم بالتلويح بها والركض خلف السيارات بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
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