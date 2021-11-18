السلطات المصرية تكشف حقيقة وجود حالات تسمم في مدرسة ابتدائية بالبلاد

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية حقيقة ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة "كفر الطايفة" الابتدائية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، يتابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية".

وأكدت المديرية أنه "تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية، للوقوف على سلامتها، ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء".

ووجه وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية، للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

المصدر: القاهرة24