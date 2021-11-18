 
مباشر

السلطات المصرية تكشف حقيقة وجود حالات تسمم في مدرسة ابتدائية بالبلاد

مجتمع

السلطات المصرية تكشف حقيقة وجود حالات تسمم في مدرسة ابتدائية بالبلاد
Reuters
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rrkc

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية حقيقة ما أثير حول وقوع حالات تسمم لطلاب مدرسة "كفر الطايفة" الابتدائية بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.

إقرأ المزيد
مصر.. تحقيق عاجل في ادعاء كاذب بشأن
مصر.. تحقيق عاجل في ادعاء كاذب بشأن "سيدة تذبح الأطفال" في إحدى مدارس الصعيد

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي لها، أن "وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي، يتابع مع مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أنه تبين شعور عدد من طلاب المدرسة بالمغص، وأصبحت حالتهم الصحية مستقرة، وأن الحالات تخرج تباعا من المستشفى عقب تحسن حالتهم الصحية".

وأكدت المديرية أنه "تم إرسال عينة من الوجبة المدرسية للمعامل المركزية، للوقوف على سلامتها، ومعرفة أسباب شعور الطلاب بالإعياء".

ووجه وزير التربية والتعليم، مدير المديرية بمتابعة الحالة الطبية، للطلاب لحين الاطمئنان عليهم وخروجهم من المستشفى.

المصدر: القاهرة24

 

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا