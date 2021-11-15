الجزائر.. الكشف عن تفاصيل جريمة قتل ضحيتها سيدة إيطالية

أعلنت شرطة مدينة باتنة الجزائرية توقيف ستة أشخاص متورطين في جريمة قتل المواطنة الإيطالية جوليان سيلفانا، وفق ما نقلته صحيفة "الشروق" اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن فرق التحقيق أوقفت شبانا تنكروا في زي عمال خدمات المياه للدخول لمنزل الضحية البالغة من العمر 64 سنة، بهدف سرقة مبالغ مالية.

وأضافت أن الضحية رحبت بهم وحاولت مساعدتهم على القيام بعملهم، قبل أن تتحول عملية السطو إلى جريمة شنعاء، بعد تكميم فم الضحية وتقييدها ثم قتلها.

وتمكن رجال الأمن لاحقا من توقيف المتورطين بعد أن اقتنوا ألبسة وأغراضا أخرى جديدة من الأسواق، ما دفع للاشتباه بأنها من عائدات السرقة.

يذكر أن المواطنة الإيطالية متزوجة من جزائري ولها ابنان، حيث فضلت الاستقرار بمدينة باتنة دون العودة إلى إيطاليا، وكانت محبوبة لدى جيرانها.

وكانت الجريمة أثارت صدمة كبيرة لدى سكان باتنة الذين استنكروا العملية وطالبوا بتسليط عقوبات مشددة على الفاعلين.

المصدر: "الشروق"