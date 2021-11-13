تحرش بسيدة سعودية.. تفاصيل فصل وترحيل طبيب نفسي من المملكة!

تقدمت سيدة سعودية بشكوى لأحد المستشفيات الخاصة بالجبيل الصناعية، تتهم فيها طبيب نفسي يعمل بها بمحاولة التحرش بها أثناء مراجعتها معه بغرض الاستشارة لقريبها .

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وقالت صاحبة الشكوى إن المستشفى استجابت لشكواها، وقامت بفصل وترحيل الطبيب النفسي، بعد مرور شهر ونصف على تقديم الشكوى.

وأوضحت أن بداية الواقعة تعود عندما ذهبت للمستشفى وقابلت الطبيب بغرض استشارة لقريبها، فقام بتصرفات غير لائقة معها مع لمس لأطراف قدمها والصعود للساق، وعندما انفعلت من تصرفاته، طلب منها الاعتراف بمعاناتها من القلق والاكتئاب.

وأضافت بأنها مع الشكوى طلبت منهم إحضار طبيب نفسي من اختيارهم لها لتقييم ودراسة حالتها، ومدى صحة قوله بأنها تعاني من اضطرابات ومشاكل نفسية.

المصدر: أخبار 24