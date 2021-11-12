بعد أن سافر إلى الفضاء الشهر الماضي.. مصرع رجل أعمال أمريكي في تحطم طائرة

ذكرت شبكة "سي.بي.إس نيوز" الأمريكية نقلا عن الشرطة أن غلين دي فريس، رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء الشهر الماضي، توفي في حادث تحطم طائرة صغيرة في نيوجيرزي.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة تحطمت في مقاطعة ساسكس، وأن دي فريس ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما.

وقالت شبكة "سي.بي.إس" إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

وكان دي فريس قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر على متن مركبة تشغلها شركة "بلو أوريجين" المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وكتبت "بلو أوريجين" في تغريدة: "يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة غلين دي فريس المفاجئة. كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم".

المصدر: "رويترز"